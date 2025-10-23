Ege Aydan'dan çarpıcı açıklamalar!

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Ege Aydan oldu. Aydan, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.



OĞLUM BANA HİÇ BABA DEMEDİ

Ege Aydan sözlerine şöyle başladı “Oğlumun her şeyiyle ilgileniyordum. Hiçbir zaman kopamadım. Büyüdü kocaman adam oldu hala ben ilgileniyorum. Bir kavgayla evden ayrıldı. Ondan sonra iyi ki gitmiş dedim. Çocuklarımızı ne kadar erken hayata kavuşturursak o kadar erken büyüyorlar. Oğlum da kızlarımda bana baba demediler. Küçüklüklerinden bu yana Ege diyorlar. Hiç baba demediler”

SİNEMADA İNSANLARI TEKMELEDİM

Sinemada telefonuyla ilgilenenlere çok sinirlendiğini söyleyen Aydan beklenmedik bir itirafta bulundu. Aydan, “Sinemada cep telefonuyla oynayan insanları tekmeledim. Gerçekten koltuğuna tekme attım. Bu büyük bir saygısızlık olarak geliyor“ dedi.

