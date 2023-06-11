Ece Seçkin kimden küfür yedi? Şarkıcı: Hakim karşısına çıkacak

Ece Seçkin, koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalıklardan kurtulamadığını söylemişti.



Şarkıcı, kendisine 'İdiyopatik Alerji' (sebebi bilinmeyen) tanısı koyduklarını söylemişti.



Seçkin, Twitter'da Financial Times'ın, "BioNTech şirketi koronavirüs aşısının yan etkileri yüzünden yarın Almanya'da hakim karşısına çıkıyor" haberini sayfasına taşıdı.



Şarkıcı, "Bunu söylediğim ve sadece "hastalandım" dediğim için bana burdan ağız dolusu küfürü ağzına yakıştıran tıp bitirmiş hekimlerimiz de hakim karşısına çıkacak" diye yazdı.

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