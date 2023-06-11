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Ece Seçkin kimden küfür yedi? Şarkıcı: Hakim karşısına çıkacak

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, koronavirüs aşısını eleştirdiği için küfür yediğini söyledi. İşte haberin detayları...

Ece Seçkin kimden küfür yedi? Şarkıcı: Hakim karşısına çıkacak

Ece Seçkin, koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalıklardan kurtulamadığını söylemişti.

Ece Seçkin kimden küfür yedi? Şarkıcı: Hakim karşısına çıkacak
Şarkıcı, kendisine 'İdiyopatik Alerji' (sebebi bilinmeyen) tanısı koyduklarını söylemişti.

Ece Seçkin kimden küfür yedi? Şarkıcı: Hakim karşısına çıkacak
Seçkin, Twitter'da Financial Times'ın, "BioNTech şirketi koronavirüs aşısının yan etkileri yüzünden yarın Almanya'da hakim karşısına çıkıyor" haberini sayfasına taşıdı.Ece Seçkin kimden küfür yedi? Şarkıcı: Hakim karşısına çıkacak


Şarkıcı, "Bunu söylediğim ve sadece "hastalandım" dediğim için bana burdan ağız dolusu küfürü ağzına yakıştıran tıp bitirmiş hekimlerimiz de hakim karşısına çıkacak" diye yazdı.

Ece Seçkin kimden küfür yedi? Şarkıcı: Hakim karşısına çıkacak

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