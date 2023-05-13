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Ece Seçkin'in Eurovision çıkışı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Eurovision Şarkı Yarışması'yla ilgili iddiasını açıkladı. İşte detaylar...

Ece Seçkin'in Eurovision çıkışı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Eurovision ile ilgili çıkışı dikkat çekti. Şarkıcı, bir takipçisinin, "Ece Seçkin ‘masum’ yılın en iyi şarkısı ve bu kadın dünya starı olmalı. Hak edene hak ettiğini verelim" yazısına karşılık verdi.

Ece Seçkin'in Eurovision çıkışı
Seçkin, "Dünya starlığı falan istemem ama benim de adım Ece'yse birgün bir Eurovision birinciliği de ben getireceği" diye yazdı. Eurovision'a en son 2012 yılında Can Bonomo ile katılmıştı.

Ece Seçkin'in Eurovision çıkışı
Sertab Erener, 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Every Way That I Can şarkısıyla birinciliği getirmişti.

 

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