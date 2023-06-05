Ece Seçkin hamile mi?

Ece Seçkin, Maslak Uniq Hall'de sahne aldı. Sahne öncesi sorulara yanıt veren Ece Seçkin, "Beyazlar içindeyim. Uzun zaman sonda ilk büyük İstanbul konserimiz. Uzun uzun provalar yaptık" dedi. Uğuru olup olmadığı sorulan Seçkin, "Sahne günleri uğurum tabii ki var. Açıklayamam çok tuhaf bahsedemicem. Okuyorum kendime ya bide mutlaka annemi görüntülü ararım onunla konuşurum" dedi.



Yazın yaklaşması ile birlikte pek tatil yapamayacağını dile getiren şarkıcı, "Yaz tatilimizi biz uzun zamandır aynı lokasyonda yapıyoruz. Bu yaz zannetmiyorum ama uzun bir tatilimiz olsun. Geçen sene temmuz ayında sadece bir akşam yemeğe çıkabildik. Onda da Çağrı geç gelmişti, çok üzülmüştüm. Bu sene de öyle olacak gibi gözüküyor ama biz bu tempoyu seviyoruz ya. Bundan şikayetçi değiliz, özlem olunca da güzel oluyor" diye konuştu.



"HASTALIĞIM BİRAZ DAHA İYİ"

Uzun zamandır alerjik hastalığıyla mücadele eden Ece Seçkin, "İdiyopatik Alerji' hastalığı hakkında da konuştu. Şarkıcı, "Sosyal medyadan bana çok yazıyorlar elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Vicudunun fotoğraflarını gönderenler bile oldu. Benim hastalığım şu an biraz daha iyi durumda. Çok iyiyim yani şu an. Doğru doktor, doğru tedavi ve doğru teşhis çok önemli" dedi.



"BENİM GİBİ MİNİK BİR KIZIM OLSUN"

2021 yılında pilot eşi Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin, gazetecilerin "Artık anne olmak istiyor musunuz? Çocuk ister misiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi; "Bakın ilk defa söyleyeceğim şu an, hiç yoktu aslında aklımda. Düşünmeye başladım sanırım. Annem izlerse çok kızıcak çünkü acayip torun sahibi olmayı istiyor. Eskiden hayır diyordum ama belki de o kafaya girdim sayılır. Ama bir tane küçük kendim gibi ufak tefek bir kızım olursa artık istiyorum."

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