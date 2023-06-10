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Ece Seçkin'den 1.5 milyon TL anlaşma

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Türkiye pazarına giren yeni bir telefon markasının yüzü oldu. İşte haberin detayları...

Ece Seçkin'den 1.5 milyon TL anlaşma

Posta'dan Kaan Ölker'in haberine göre; Ece Seçkin, Türkiye pazarına giren yeni bir telefon markasının yüzü oldu.

Ece Seçkin'den 1.5 milyon TL anlaşma
Reklam filmi anlaşması yapan Seçkin, bu projeden 1.5 milyon TL kazandı. Ece Seçkin geçen yıl da bir mobilya markasının yüzü olmuş ve yine 1.5 milyon liralık anlaşmaya imza atmıştı.

Ece Seçkin'den 1.5 milyon TL anlaşma

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