Ece Seçkin'den 1.5 milyon TL anlaşma

Posta'dan Kaan Ölker'in haberine göre; Ece Seçkin, Türkiye pazarına giren yeni bir telefon markasının yüzü oldu.



Reklam filmi anlaşması yapan Seçkin, bu projeden 1.5 milyon TL kazandı. Ece Seçkin geçen yıl da bir mobilya markasının yüzü olmuş ve yine 1.5 milyon liralık anlaşmaya imza atmıştı.

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