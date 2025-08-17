 Ebru Yaşar'ın Çankırı’da sahne tarzı!

Başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Çankırı’da sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 80 bin kişinin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Çankırı Tuz Festivalinde sahne alan Yaşar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken aynı zamanda Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’den şık bir hediye aldı.

Fıstık yeşili şık bir kıyafetle sahneye çıkan Ebru Yaşar, “Çok mutluyum, tam bir konser havası var. İnanılmaz bir atmosferdeyiz. Ilgaz Dağları’nın eteklerindeyiz ve oradan çok güzel bir esinti geliyor. Her konserde ayrı heyecanlanıyorum. Yıllardır yenemedim bu durumu, hâlâ heyecanlanıyorum.” dedi.

Muhabirlerin, “Ebru Hanım, buranın tuzu meşhur. Siz de aldınız mı?” sorusuna Yaşar, “Evet, kesinlikle aldım. Bugün buraya biraz geç geldim. Ekip arkadaşlarımdan rica ettim; bana hem tuz hem de tarhana aldılar. Tarhanayı çok severim, ev yapımı olunca süper oluyor. Almadan gitmek olmaz, ayıp olur; gelmişken alalım tabii ki.” şeklinde cevap verdi.

Yaz aylarını konser maratonuyla geçiren Ebru Yaşar’a, basın mensuplarının “Yaz ayları sizin için nasıl geçiyor?” sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı, “Yazın biz ailecek Bodrum’dayız. Orada evimiz olduğu için oraya yerleşiyoruz. Önceden eşimle daha kısa tatiller yapardık; iki üç gün kalır, İstanbul’a dönerdik. Ama artık ikiz çocuklarımız olduğu için daha yerleşik bir hayata uyum sağlamaya başladık. Çocuklarla beraber her yere taşınmak zor oluyor. O yüzden yazın Bodrum’a kuruluyoruz, işleri gücü oradan hallediyoruz. Günün sonunda her şey çocuklarımız için... Onlar mutlu olsun, arkadaşlarıyla beraber gezsinler.” ifadelerini kullandı.

Başarılı sanatçı, gecenin anlam ve önemine uygun bir hediye de aldı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yaşar’a kaya tuzundan yapılmış özel bir mikrofon hediye etti. Hediyeyi çok beğenen şarkıcı, “Çok teşekkür ederim başkanım, eğer evde tuz biterse bunu kullanırız.” diyerek espri yaptı. Ebru Yaşar’ın bu sözlerine Başkan Esen kahkaha atarak karşılık verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.