Snob Magazin'in haberine göre; Ebru Şallı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Eşi Uğur Akkuş'la boşanma süreci için model, "Bitti gibi sonucunu bekliyoruz az kaldı. Ben artık tatsız şeylerle ilgili konuşunca kalbimde çarpıntı oluyor, rahatsız oluyorum. O yüzten hiç konuşma istemiyorum, terapi alıyorum. Zaten malum Pars'tan dolayı zaman zaman alıyordum. İhtiyaç hissediyorum bu durumda da. Herkesin alması gereken bir şey" dedi.



Son dönemde sosyal medyanın kadınlar üzerinde yarattığı güzellik algısıyla ilgili konuşan Şallı, "Herkes zayıf ve fit olmak zorunda değil, bu bir yaşam şekli. Herkes benim kadar sağlıklı beslenmek zorunda değil. Yaşantılarıyla ilgili kimseyi eleştirmiyorum. bu bir seçim benim yolum misyonum bu. Kadınlara ve genç kızlara pilatesi sevdirdim. Özellikle küçük kızların TikTok'ta çok zaman geçirmeleri, video çekmeleri, kendilerini 40 yaş gibi göstermelerini görüyorum. Bir zorlama var, bir şey itiyor, orada fazla zaman geçirmemek lazım" açıklamasını yaptı.

TikTok'la ilgili ise model, "Kapatan ülkeler var, kapatılırsa güzel olur. Tiktok'un çocuklara yararı olduğunu düşünmüyorum. Orada sigarayı, alkolü, estetiği görüyor, güzelliğe de takılıyorlar. Onun yüzü öyle benim neden olmasın?' diyor. Erken estetik olmak isteyenlerin olduğunu duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

