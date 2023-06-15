Ebru Gündeş'ten müjde

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda,uzun süredir beklenen albümünden iki şarkıyı 7 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturacağını açıkladı.



Sanatçı, "Merhabalar, umarım iyisinizdir. Uzun bir süredir albüm hazırlığındayız. Bugün yarın derken bir küçük zamana daha ihtiyacımız var. Biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. O yüzden albümden iki şarkıyı hemen yayınlama kararı aldık" dedi.

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