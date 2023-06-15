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Ebru Gündeş'ten müjde

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, albümünden iki şarkı yayınlama müjdesi verdi. İşte haberin detayları...

Ebru Gündeş'ten müjde

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda,uzun süredir beklenen albümünden iki şarkıyı 7 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturacağını açıkladı.

Ebru Gündeş'ten müjde
Sanatçı, "Merhabalar, umarım iyisinizdir. Uzun bir süredir albüm hazırlığındayız. Bugün yarın derken bir küçük zamana daha ihtiyacımız var. Biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. O yüzden albümden iki şarkıyı hemen yayınlama kararı aldık" dedi.

Ebru Gündeş'ten müjde

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