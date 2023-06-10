 Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta'nın dikkat çeken Sefo hamlesi...

Snob Magazin'in haberine göre; Brezilyalı şarkıcı Anitta, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City - İnter arasındaki karşılaşmadan önce sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı, iki gün önce İstanbul'a gelmişti.



Şehrin tarihi yerlerini gezen Anitta'dan flaş bir hamle geldi.



Brezilyalı yıldız, Instagram hesabından rapçi Sefo'yu takibe aldı.

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