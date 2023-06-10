  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta'nın dikkat çeken Sefo hamlesi...

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü şarkıcı Anitta'nın dikkat çeken Sefo hamlesi... İşte detaylar...

Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta'nın dikkat çeken Sefo hamlesi...

Snob Magazin'in haberine göre; Brezilyalı şarkıcı Anitta, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta'nın dikkat çeken Sefo hamlesi...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City - İnter arasındaki karşılaşmadan önce sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı, iki gün önce İstanbul'a gelmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta'nın dikkat çeken Sefo hamlesi...
Şehrin tarihi yerlerini gezen Anitta'dan flaş bir hamle geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta'nın dikkat çeken Sefo hamlesi...
Brezilyalı yıldız, Instagram hesabından rapçi Sefo'yu takibe aldı.

 Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta'nın dikkat çeken Sefo hamlesi...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta İstanbul'a geliyor
  Magazin

Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta İstanbul'a geliyor

Ünlü rapçi Sefo'dan ödül töreni isyanı! Konu hakkında ilk kez konuştu...
  Magazin

Ünlü rapçi Sefo'dan ödül töreni isyanı! Konu hakkında ilk kez konuştu...

Sefo yeni şarkısı "Araba" ile geliyor
  Magazin

Sefo yeni şarkısı "Araba" ile geliyor

Sefo 19 Mayıs kutlamalarında Bodrum'da coşkulu bir konser verdi
  Magazin

Sefo 19 Mayıs kutlamalarında Bodrum'da coşkulu bir konser verdi

Sefo’ya şampiyonluk kutlamalarında Samsunspor taraftarından sevgi seli
  Magazin

Sefo’ya şampiyonluk kutlamalarında Samsunspor taraftarından sevgi seli

Sefo'dan "Söyle Neydi Bu" şarkısı
  Magazin

Sefo'dan "Söyle Neydi Bu" şarkısı