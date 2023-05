Dünyaca ünlü şarkıcı Anitta İstanbul'a geliyor

Pepsi® ve UEFA, dünyaca ünlü Brezilyalı pop süperstar Anitta'nın 10 Haziran'da Pepsi'nin sunacağı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Töreni’nde sahne alacağını duyurmanın heyecanını yaşıyor. Anitta, dünyanın en büyük spor etkinliğinin kaçırılmayacak açılış töreninde, GRAMMY ödüllü Burna Boy ile sahne alacak.

Beşinci stüdyo albümü "Versions Of Me"yi yayınlayan, 'Envolver' şarkısıyla sansasyon yaratan ve "En İyi Yeni Sanatçı" dalında GRAMMY adaylığı da dahil rekorlarla dolu bir yıl geçiren Anitta, yüksek enerjisiyle bilinen pop sahnesini İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşıyacak ve kulüp futbolunun en büyük maçı başlamadan birkaç dakika önce, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftar için sahne alacak. Pepsi Max, büyük merakla beklenen performansın heyecanını daha da artırmak için Anitta ve Burna Boy'u klasik Pepsi Max tarzında bir araya getiren 'The Prep' adlı enerjik bir kısa film de yayınladı. Burna Boy'un "It's Plenty" ve Anitta'nın "Envolver" şarkılarının eşlik ettiği reklam filminde, iki şarkıcının soyunma odasında, destansı Final Maçı Açılış Töreni performansına nasıl hazırlandıklarını görüyoruz. Filmde iki yıldız ikonik UEFA Şampiyonlar Ligi tünelinden tamamen dolu stadyuma doğru heyecan verici bir şekilde yan yana yürümeye hazırlanıyor.

“Bu işbirliği beni çok heyecanlandırıyor” diyen Anitta şöyle devam etti: “Pepsi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Töreni’nde performans sergileyeceğim için çok mutluyum ve Burna Boy ile sahneyi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda bizimle beraber olacak ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyecek hayranlara unutulmaz bir gösteri sunacağız. Bu yüzden 10 Haziran'da bizimle olun. Bunu kaçırmak istemezsiniz!”

