Dr. Ayşenur Gök’ten duygusal bir çıkış daha

Müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Dr. Ayşenur Gök, yeni teklisi Mutlu Aşk Yok'u dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkı, aşkın eksik kalan yanlarına dokunan duygusal anlatımı ve modern altyapısıyla dikkat çekiyor.

Söz ve müziği kendine ait 150’yi aşkın eseri bulunan Ayşenur Gök, müziği yalnızca bir hobi değil, aynı zamanda kendini ifade etmenin ve şifalanmanın bir yolu olarak görüyor. Daha önce yayınladığı Kapı ve Erkekler teklileriyle dikkat çeken sanatçı, bu kez aşkta yaşanan hayal kırıklıklarını yalın ama etkileyici bir dille işliyor.

Aranjör Aykut Terzi’nin müzik yönetmenliğinde hazırlanan Mutlu Aşk Yok, sanatçının içsel yolculuğunun en özel yansımalarından biri. Gök, şarkının hem kendisi hem de dinleyici için “empati kurulan bir yüzleşme alanı” olduğunu ifade ediyor.

Henüz yayınlanmayan parça, yakında çıkacak klibiyle birlikte müzikseverlerle buluşacak. Duygulara dokunan tarzıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi kazanan Dr. Ayşenur Gök, üretmeye ve paylaşmaya devam ediyor.

