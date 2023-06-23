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Dönence'nin afişi yayınlandı

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun başrolünü paylaştığı Dönence'nin afişi yayınladı. İşte detaylar...

Dönence'nin afişi yayınlandı

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizisi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor.

Dönence'nin afişi yayınlandı
Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin afişi yayınlandı. Büyük beğeni toplayan afiş sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Dönence'nin afişi yayınlandı
Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence'nin afişi yayınlandı
Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence 4 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

Dönence'nin afişi yayınlandı

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