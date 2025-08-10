  • Video Galeri Foto Galeri
Doğan Bayraktar’dan dikey dizi sürprizi

Yakışıklı oyuncu Doğan Bayraktar, GAİN’de yayınlanacak dikey formatlı yeni dizi Aşka Hizmet ile ekranlara bomba gibi dönüyor. Günay Günaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Bayraktar, Ozan karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncuya, dizide Müge Su Şahin eşlik ediyor.

Hikâye, zengin bir ailenin kızının, hizmetçi kılığına girerek tanıştığı Ozan’la yaşadığı tutkulu aşk etrafında gelişiyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Hakan Meriçliler, Nihan Büyükağaç, Aleyna Çalışkan, Sebahat Adalar, Ezel Akay, Yeşim Gül ve Eflatun Akay da rol alıyor.

