Dj- Prodüktör MRAK, 22 Ağustos’ta İstanbul’a geliyor.



Görsel temayı elektronik müzik ile buluşturan dünyanın en büyük festivali Afterlife’ın kurucu ortağı, Tale Of Us ikilisinden MRAK, TemaCC ve Raven işbirliği ile İstanbul'a geliyor. 22 Ağustos tarihlerinde Zorlu PSM'de sahne alacak MRAK'ın İstanbul'a gelmesi hayranları tarafından büyük ilgi yarattı. Türkiye'de ilk kez solo performans sergileyecek olan MRAK, İnfinitum Music Festival kapsamında müthiş bir gösteri düzenleyecek. 22-23 Ağustos'ta Zorlu PSM'de düzenlenecek olan İnfinitum Music Festival'de MRAK'ın yanı sıra The Blaze, Mathame, Cassian gibi elektronik müzik endüstrisine yön veren dünyaca ünlü Dj’ler yer alacak.

DUYGUSAL DERİNLİK, GÖRSEL ŞÖLEN

MRAK, yalnızca bir müzikal performans değil, aynı zamanda çok katmanlı bir görsel deneyim sunuyor. Sanatçının elektronik tınıları, sahnede canlı enstrümanlarla ve özel tasarlanmış görsel kompozisyonlarla birleşerek izleyiciyi hem işitsel hem görsel bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçı, bu projeyle “müziğin ruhla temas ettiği anları” keşfetmeyi amaçlıyor.



ZAMANSIZ BİR YOLCULUK

Geçmişle geleceği, klasikle dijitali buluşturan MRAK, Zorlu PSM’deki performansında kendi bestelerinin yanı sıra, Tale Of Us döneminden izler taşıyan özel düzenlemelere de yer verecek. Konser, sanatçının ses ve görselliği bir anlatı aracına dönüştürdüğü özel bir “müzikal hikâye” formunda sunulacak.

The World Is Yours, Never Ends, Vacio, One, Equilibrium, Manifesto gibi parçaları milyonlarca dinlenen MRAK'ın Zorlu PSM'de nasıl bir sahne şovu yapacağı şimdiden merak konusu oldu. MRAK dünyada özellikle After Life’in kurucusu olarak Tale of Us olarak yaptıkları performanslarla şu an dünyanın en büyük DJ ve Prodüktörü olarak görülüyor. 22 Ağustos'ta sahne alacak olan MRAK'ın konser biletleri 3500 TL den satışa çıktı.

Biletler: bugece.com , temaccticket ve raventicket üzerinden temin edilebilir.

