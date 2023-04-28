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Divan’dan sevgisi hep bizimle olan annelere

Divan Pastaneleri, Anneler Günü’nde ‘’Sevgisi Hep Benimle’’ mottosuyla anneler için hazırladığı özel pastası ile sevginin sonsuzluğuna ortak oluyor.

Divan’dan sevgisi hep bizimle olan annelere

Benzersiz lezzetleri ve modern sunumlarıyla yarım asrı aşkın süredir hizmet veren Divan Pastaneleri, anneler için özel olarak hazırladığı, pembe kelebekler ve güllerle süslediği leziz pastası ve birbirinden şık hediyelik seçenekleri ile Anneler Günü’nü kutluyor.

Divan’dan sevgisi hep bizimle olan annelere

‘’Sevgisi Hep Benimle’’ mottosuyla annelerin sıcak sevgisinin her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Divan Pastaneleri’nin özel pastası için 1-10 Mayıs tarihleri arasında www.divanpastaneleri.com.tr üzerinden 500 TL yerine 420 TL indirim ile ön sipariş verilebiliyor. Sevgisi hep bizimle olan anneler için 10 Mayıs itibarıyla Divan Pastaneleri’ne uğramayı unutmayın.

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