 Dilan Polat-Engin Polat çifti ilk kez konuştu! Dilan Polat cezaevi günlerini anlattı!

Tutuksuz yargılama kararı verilmesi üzerine tahliye olan Dilan-Engin Polat çifti, TV 8’den Oğuz Samaraz’ın sorularına cevap verdi.

Dilan Polat, "Engin bana göre daha güçlüydü. Benim için zor geçti. Üzerimize atılan suçları işlemediğimiz halde ailemizden ayrı kalmak çok zor bir süreçti. Bir dönem ağır psikolojik travmalar yaşadım. Bakırköy'de yattım. Çocuklarımıza kavuştuk. Toparlanmaya çalışıyoruz" dedi. Dilan Polat, "Hayatınız neler değişti?" sorusuna, "Çok şey değişti. Cezaevi çok zor ve çaresizlikti. Her şeyin kıymetini çok daha fazla anlıyorsun. Eskiden kafama taktığım şeyleri dert etmemeyi anladım. Hiçbir şey eskisi gibi değil" yanıtını verdi. Eşinin tahliye olduğu anı anlatan Engin Polat da, "Cezaevinde kendime çay yapıyordum. Televizyonda 'Son dakika' haberi çıktı. Kendi kendime 'Dilan tahliye' haberi çıkacak diye dalga geçtim. Bir baktım ekranda 'Dilan Polat tahliye' al yazısı çıktı... İnanılmaz mutlu oldum. 10 ay boyunca tek koğuşta kaldım" açıklamasını yaptı.

İLK ÇIKTIĞIM GÜNE GÖRE MUTLUYUM

Psikolojik destek aldığını söyleyen Dilan Polat, "İhtiyaç duyan her vatandaş gibi profesyonel destek alıyorum. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Psikolojik destek almaktan mutluyum, bana iyi geliyor. İlk çıktığım güne göre mutluyum" dedi. Engin Polat ise, "Psikolojik destek almıyorum. Zaman beni iyileştiriyor" ifadelerini kullandı.

SİBEL CAN'A ŞARKI SÖYLEME DİYEBİLİR MİSİNİZ?

Dilan Polat, "Sosyal medyada, 'Dilan şımarıklığa devam ediyor' yazanlar var. Ne hissediyorsunuz?" sorusuna, "Paylaşımlarıma dikkat ediyorum. Sosyal medya fenomeniyim, bu şekilde kullanmam gerekiyor. Cezaevine girmeden önceki suçlanmama sebebiyet gösteren paylaşımlar şovdu. Yurt dışında yaygın olan ve başka fenomenlerin çekmiş olduğu içeriklerdi. Zaten şu an maddi imkanlarımız gereği yaygın tabiriyle 'Görgüsüz' içerikler yapabilmem mümkün değil. Sahip olsam da yapmam. Ben fenomenim paylaşmaya devam edeceğim. Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz? Şu an ürettiğim içeriklere daha dikkat ediyorum" yanıtını verdi. - 'Takipçi kitlem dizi gibi izliyor' Lüks marka kıyafet paylaşımları için de Polat, "O kıyafetler önce alındı. Cezaevine girmeden önceydi. Cezaevinden sonra hiçbir lüks marka mağazasının içerisine bile girmedim. Takipçi kitlem dizi gibi izliyor. Sabahtan akşama kadar izliyorlar. Onlar film gibi izliyor. Ben her zaman çok hikaye atardım." İfadesini kullandı. -



SOSYAL MEDYADAN DAHA FARKLI DIŞARISI...

Kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa görüntüsü için Dilan Polat, "Tepki alacağını düşünemedim. Yeni çıkmıştık cezaevinden, o an saniyelik ve yanlışlık olan bir şeydi. Orada çalan şarkıyı cezaevinde dinler, 'Bir gün çıkıp bu şarkıyı söyleyebilecek miyiz?' derdik. O benim kız kardeşim. Günlerce Dilan Polat'la kardeşi dudak dudağa haberleri çıktı. Dilan-Engin Polat haberleri günlerce çıktı" diye konuştu. Dilan Polat, "Sokaktan size ne gibi tepkiler geldi?" sorusuna, "Kötü tepkiyle karşılaşmadık. Bazen içerik üretmek için sosyal medyada farklı görüntü sergiliyorum" yanıtını verirken Engin Polat da, "Kötü tepkiyle karşılaşmadık. İnsanların sevgi seli var. Sosyal medyadan daha farklı dışarısı... İnsan olumlu yorumu sosyal medyaya yazmıyor. İlk başta çekindim tepki olacak mı diye ama sokakta tepki olmadı" diye cevap verdi.

GAYET MUTLUYUZ

Boşanacakları yönündeki haberlere ilişkin de Engin Polat, "Çok enteresan tarih vermişler. Artık bazı şeylere gülüyorum" derken Dilan Polat, "İçeride birbirimizi göremesek de daha çok kenetlendik. Artık asparagas haberi görünce tepki veremiyorum. Gayet mutluyuz. Çocuklarımızla mutluyuz." dedi. - 'Biraz aşırılığa kaçtı' Dilan Polat, "Dolarlar, jetler ve altın tozlu kahve paylaşımları için pişmanlığınız var mı?" sorusuna, "Bunlar içerik üretimiyfi. Bizim ülkemiz için uygun içerikler olmadı. Biraz aşırılığa kaçtı. Yurt dışında fenomenlerin çekmiş olduğu içeriklerdi ve çok tıklanıyordu" derken Engin Polat, "Biraz kantarın topuzu kaçmış olabilir. Benim en rahatsız olduğum dolarlı bukleler, keşke olmasaydı." yanıtını verdi.

