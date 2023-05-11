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Didem Soydan iddialı pozlarına gelen mesajlar hakkında bakın ne dedi?

Didem Soydan, sosyal medyadan cesur paylaşımlara devam ediyor. Ünlü oyuncu, gelen yorumlara bakın ne diyor? İşte detaylar...

Didem Soydan iddialı pozlarına gelen mesajlar hakkında bakın ne dedi?

Didem Soydan, köpeği Köpük ile birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilere poz veren Didem Soydan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Didem Soydan iddialı pozlarına gelen mesajlar hakkında bakın ne dedi?

Reklam iş birliklerinin devam ettiğini ifade eden Soydan, yeni görüşmelerinin olduğunu ve sürprizlerinin olacağını söyledi.

Didem Soydan iddialı pozlarına gelen mesajlar hakkında bakın ne dedi?
Son reklam çekimlerinden iddialı pozlarını sosyal medyadan paylaşan Soydan, “Rahatsız eden mesajlar karşısında dava açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hakaret ve küfür olmadığı sürece benim açımdan sorun yok” yanıtını verdi.

Didem Soydan iddialı pozlarına gelen mesajlar hakkında bakın ne dedi?

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