Didem Soydan iddialı pozlarına gelen mesajlar hakkında bakın ne dedi?

Didem Soydan, köpeği Köpük ile birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilere poz veren Didem Soydan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Reklam iş birliklerinin devam ettiğini ifade eden Soydan, yeni görüşmelerinin olduğunu ve sürprizlerinin olacağını söyledi.



Son reklam çekimlerinden iddialı pozlarını sosyal medyadan paylaşan Soydan, “Rahatsız eden mesajlar karşısında dava açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hakaret ve küfür olmadığı sürece benim açımdan sorun yok” yanıtını verdi.

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