 Derya Özdemir ile Yalçın Kale evlilik yıl dönümünü kutladı!

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, eşi Yalçın Kale ile evliliklerinin dördüncü yılını kutladı.



Derya Özdemir, evlilik yıl dönümü için mesaj yayınladı.



Özdemir, "Canım sevgilim benim sana çok teşekkür ederim. Seninle hiç yorulmadım, üzülmedim. Hep yüzümü güldürdün, beni anladın, benim en iyi arkadaşım eşim oldun ailem oldun. Kahkaha dolu ömrümüz olsun, sağlıkla mutlulukla geçsin ömrümüz. Nice senelerimiz olsun" dedi.



Demet Özdemir'in ablasının düğününe katılmaması dikkat çekmişti.

Özdemir'in Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtilse de, o dönemde iki kardeşin arasının açık olduğu iddia edilmişti.

