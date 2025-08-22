  • Video Galeri Foto Galeri
Derin Talu'nun sevgilisinin ismi ortaya çıktı!

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşmıştı.

Talu, etiket yapmamış ve ismini açıklamamıştı.

Talu'nun sevgilisinin iş insanı Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıktı.

