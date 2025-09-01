Deprem bölgesinde sağlık krizi

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’da, konteynerlerde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) yeni bir krizle karşı karşıya. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın bu merkezlerin ödeneklerini düşürmeye hazırlandığını açıkladı.

Dr. Kandemir, “Deprem sonrası hala yeni binalar gösterilmediği gibi şimdi de konteyner ASM’lerin zaten yetersiz olan ödeneklerinin azaltılması planlanıyor. Bu en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Depremin yarattığı sıkıntıları çözmek aile hekimlerinin değil, Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerinin sorumluluğudur” dedi.

Hekim ve Vatandaş cezalandırılıyor

Depremin ardından nüfus kaybı, yetersiz bina şartları ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden aile hekimliği çalışanlarının fedakarca görev yaptığını hatırlatan Dr. Kandemir, ödenek kesintisinin hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları mağdur edeceğini belirtti.

“Bölgedeki ASM’ler şartları uygun değil diye ödenek keseceklerse o zaman bu merkezleri tamamen kapatmaları gerekir. Bu durumda hekim, hemşire, ebe ne yapacak? Vatandaş sağlık hizmetini nereden alacak?” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.



230 Asm Kapanırsa, 700 Bin Vatandaş Mağdur Olur

AHESEN Hatay İl Temsilcisi Dr. Nihat Fahlıoğulları, 27 Ağustos itibariyle konteyner ASM’lerin gruplarının düşürülmeye başlandığını hatırlatarak, kararın sonuçlarına dikkat çekti: 230 ASM kapanma riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 700.000 vatandaş sağlık hizmetinden mahrum kalacak.70 ASM kadrosu aylardır boş ve tercih edilmiyor. Gruplandırma çalışanları işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Dr. Fahlıoğulları, “Henüz hiçbir şey normalleşmemişken bu anlamsız uygulama boş birimlerin artmasına, halk sağlığının tehlikeye girmesine yol açacak. İdare ya asgari fizik şartları karşılayan binalar temin etmeli ya da bu uygulamayı koşullar düzelene kadar durdurmalı” çağrısında bulundu.

AHESEN yöneticileri, Sağlık Bakanlığı’na ve il sağlık müdürlüklerine seslenerek şu taleplerde bulundu:

· Konteyner ASM’ler yerine asgari fizik şartları sağlayan kalıcı binalar temin edilmeli.

· Bölgedeki sağlık çalışanlarına ceza değil, destek verilmelidir.

· Ödenek kesintisi planlaması derhal iptal edilmelidir.

· Depremzede vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sorunları ivedilikle çözülmelidir.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.