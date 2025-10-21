  • Video Galeri Foto Galeri
Deniz Uğur’dan Gazzeli kadınlara anlamlı armağan

Başarılı oyuncu Deniz Uğur, düzenlenen ödül töreninde ‘İlham Veren Kadın Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sahneye çıkarak yaptığı duygusal konuşmada Uğur, “Hem ülkemizde hem de dünyada en çok kanayan yaramız adalet. Aldığım ödülü Gazzeli kadınlara armağan ettim. Rabbim onlara kuvvet versin.” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Uğur, ödülün anlamına değinerek, “Adalet konusunda verdiğim mücadelelerden dolayı bu ödüle layık görüldüğümü düşünüyorum. Birçok olaya tanık oluyoruz. Ben de her zaman masumun yanında olmaya çalışanlardanım. Elimden geleni yapmaya gayret ediyorum.” dedi.

YAZIN TOPRAKLA İLGİLENDİM
Yaz aylarını doğayla iç içe geçirdiğini anlatan başarılı oyuncu, “Yaz aylarında toprakla ilgilendim, yaşanan orman yangınları sebebiyle bol bol fidan diktim. Bunalıma girip hayıflanmaktansa, ‘Madem ormanlar yanıyor, ben de fidan dikerim’ dedim ve işe koyuldum.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR GÖRÜŞLERİNİ SÖYLEDİLER
Çocuklarıyla arasındaki güçlü iletişimden de bahseden Uğur, “Çocuklarımız büyüdüler, güncel olaylar hakkında bile sohbet edebiliyoruz. Onların fikirleri bana ışık tutuyor. Yeni neslin düşüncelerini onlardan öğreniyorum. Pasif zaman geçirmeyiz, hep iletişim kurarız. Velayet süreci de devam ediyor, ama artık bitti gözüyle bakıyoruz. Çocuklar da görüşlerini söylediler, onların istediği olacaktır.” dedi.

BAHAR BENİM MANEVİ ÇOCUĞUM
Son dönemde setlerde yaşanan olaylarla gündeme gelen Bahar Şahin hakkında da konuşan Uğur, genç oyuncuya desteğini şu sözlerle dile getirdi: “Bahar benim manevi çocuğum, her zaman yanında olacağım. Ne yaparsa kendi hakkı ve çabasıyla yapıyor.”

