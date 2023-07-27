 Deniz Seki konserinde şoku yaşadı!

Deniz Seki, geçtiğimiz akşam Çınarcık Karşı İstanbul sahnesinde unutulmayacak bir konsere imza attı.



Yaz sezonuna çok iddialı bir konser maratonu ile başlangıç yapan ve bu temposunu sürdüren Deniz Seki, yaşadığı duyguları şu sözlerle aktardı; "Bugün hayatımın en sıra dışı ve bir o kadar da şahane konserini verdik. Çınarcık Karşı İstanbul Sahnesi’nde yüzlerce kişi mekanda yer kalmadı diye kapıdan dönmüş. Bu duruma çok üzüldüm ama başka bir olay yaşanmış.

Sahnem iki perde ve konser arasında üst kattaki kulisime çıktım. Perdeyi bir açtım mekana giremeyenler dışarıda beni dinliyor, tekneler de denize çapa atıp konseri oradan takip ediyormuş. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Hemen onları selamladım, çok duygulandılar. Ben de bu atmosfer karşısında çok daha duygulandım. Muhteşem bir gece geçirdik. Buraya gelen ve beni alkışlayan tüm ellere binlerce kere teşekkür ediyorum. Hepsini kalplerinden öpüyorum. Bu güzel gecenin bir tekrarını hemen istediler. 25 Ağustos tarihinde yine burada olacağız."

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