 Demet Şener: Evlilik şart değil

Demet Şener, Grand Pazar 1461 dergisine kapak röportajı verdi.

Olden 1545’te yapılan muhteşem çekimlerde poz veren Şener, evlilikle ilgili soruları da yanıtladı. “Eğer çocuk düşünülmüyorsa evliliğin şart olduğunu düşünmüyorum artık” diyen Şener, zamanla bazı dinamiklerin değiştiğini vurguladı. ‎

