  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Demet Şener: Evlilik şart değil

Demet Şener: Evlilik şart değil

Demet Şener: Evlilik şart değil

Demet Şener, Grand Pazar 1461 dergisine kapak röportajı verdi.

 Demet Şener: Evlilik şart değil

Olden 1545’te yapılan muhteşem çekimlerde poz veren Şener, evlilikle ilgili soruları da yanıtladı. “Eğer çocuk düşünülmüyorsa evliliğin şart olduğunu düşünmüyorum artık” diyen Şener, zamanla bazı dinamiklerin değiştiğini vurguladı. ‎

Demet Şener: Evlilik şart değil

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serhat Kılıç'ın dizi heyecanı
  Magazin

Serhat Kılıç'ın dizi heyecanı

Bakım tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday
  Hayatın İçinden

Bakım tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday

Yazın son ışıltısı, sonbaharın ilk rüyası
  Hayatın İçinden

Yazın son ışıltısı, sonbaharın ilk rüyası

Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı
  Magazin

Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı

Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'tan annesinin duygusal paylaşım yaptı
  Gündem

Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'tan annesinin duygusal paylaşım yaptı

Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu
  Magazin

Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu