Demet Şener'den güzellik itirafı!

1995 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra ‘bir gecede hayatım değişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı” diyen Demet Şener, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk oldu.

Çekimlerini ve yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği programa konuk olan Demet Şener, en küçük Miss Turkey olduğu dönemi anlatırken, şöhretin getirdiği zorlukların yanında güzellikleri olduğunu, şöhreti sevdiğini söylüyor.

YÜREĞİMLE HAREKET EDEN BİRİYİM
Programda “oyunu kurallarına göre oynamadığını” da söyleyen Demet Şener, egosu olmadığının da altını çiziyor ve; “mesleki ve şöhretli biri olarak egom hiç yok ama hayattaki duruşumda egom var. Herkes gibiyim bende. İnsanlardan farkım yok. Sadece güzellik bana bahşedilmiş. Herkes beni güzelliğimle tanımlıyor ki, o anda sadece bu önemli gibi geliyor. Ama bunların yerini doldurmak çok uzun yıllarımı aldı” diyor.

Hayattaki seçimleri neler? Çocuklarıyla ilişkisi, çocukları için kurduğu hayaller, hayat arkadaşı, en sevdiği huyu, huzurlu anları, mesleğine duyduğu aşk, dostlukları, arkadaşlıkları, sosyal medyaya bakış açısı, kırılma noktaları, kızgınlıkları ve daha pek çok bilinmeyeniyle Demet Şener ile “Şimdi Konuşmak Moda’yı, Cuma akşamı saat 18.00’den itibaren youtube’de izleyebilirsiniz.


- Hayattaki en büyük isteğim ilk sevgilimle yaşlanıp, hayatımı onunla sonlandırmaktı. Ama olmadı.

- Nefret de sevgi kadar güçlü bir kambur. Kendimi eğiterek bunu kendime öğrettim. Her şeyin bir sebebi vardır, öyle bakmak gerekiyor.

