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Demet Akalın’lı yeni Çetmen reklam filmi yayında!

Geniş ürün portföyü ve şık tasarımları ile fark yaratan Çetmen, Demet Akalın’lı yeni reklam filminde “Çetmen’le Evlenmek Çok Kolay” mesajını veriyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftleri odağına alan film, yenilikçi ve modern ürünleri ile ödeme kolaylığını ön plana çıkarıyor.

Demet Akalın’lı yeni Çetmen reklam filmi yayında!

Çetmen’in yeni evlenecek ve evini yenileyecekleri odağına aldığı reklam filmi, Çetmen’in ev kurarken hem seçme hem de ödeme aşamasında kolaylık sağladığına vurgu yapıyor. Evlilik hazırlığında olan çift mobilya seçme düşüncesine dalarken, Demet Akalın araya girerek Çetmen'in ödeme kolaylığı ve şık tasarımlarına dikkat çekiyor. "Siz hayallerinizi bölmeyin, en iyisi Çetmen'e gelin" sloganı ile öne çıkan reklam filminde çift, Çetmen'in her zevk ve tasarıma uygun mobilyaları ve cazip fiyatları ile mutlu sona ulaşıyor.

Filmin reji koltuğunda ise; Metin Arolat oturuyor. Köklü geçmişiyle yaşam alanları için oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları üreten Çetmen, 16 ilde 51 mağaza ile hizmet veriyor. Kullanıcılarının farklı beğenilerine hitap eden mobilyaları ulaşılabilir fiyatlarla sunan Çetmen, bu yıl başladığı franchise sistemiyle de yıl sonuna kadar 30 yeni bayi açmayı hedefliyor.

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