 Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu aşkını Instagram'dan ilan etti

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, Instagram'dan aşkını ilan etti.



Talu, sevgilisini etiketlememesi dikkat çekti.



Talu, "Neden etiketlemedin?" sorusuna, "Ortak karar" cevabını verdi.

Talu'nun "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" dediği videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu.

