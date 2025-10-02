Siyasete atılan şarkıcı Davut Güloğlu, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.



Şarkıcı, "Altı eser yaptık, yavaş yavaş sevenlerimize sunacağız" dedi. Rapçilerin şarkıların çok tıklanmasına Güloğlu, "Mahsun Kırmızıgül, 'Aslanları kedilere boğduruyorsunuz' demiş. Güzel yorum. Nasıl tıklandıklarını az çok biliyorsunuz. Bu tekliler bize de geliyor, reddediyoruz. Bunlar bu konuda büyük bir pazar oluşturdular. Bize de, parasına göre tıklanma sayısı kadar teklif geliyor. Her şeyi akışına bırakıyoruz. Yakışanı o değil. Unkapanı'nda albümlerim satışı belliydi, milyonlar satıyorduk. Sahne alan biziz, her yerde biz varız ama tıklanma onlarda oluyor. Bir de saygı. Bizde saygı var" dedi. Şarkıcı, "Sizce kısa sürede gelen şöhret ve parayla birlikte mi bozulma oluyor?" sorusuna, "Bozulma kısa sürede şöhret ve para değil; gençliğin yetişme tarzıyla alakalı... Birazda ailede var bu konu içerisinde var. Hepsini karalamak istemiyorum başarılı arkadaşlar da var. Sahnede ahlaksızca giyim tarzları da var. Sahnede enteresan şeyler, ben evde öyle dolaşmıyorum. Erkeğinden tut kadınına kadar" yanıtını verdi. Erkek şarkıcıların transparan giymesine Güloğlu, "Bir tek transparan değil. Üste bir şey yok altta bir şey yok geziyorlar. Hal ve hareketlerde enteresan. Ben onu şov olarak görmüyorum. Sanatının da bir ayarı ve edebi var. Televizyonda da yayınlandığı zaman sanatçıda hata bulmamak lazım. Sanatçı ve medya olarak, bu insanlara yer vermemek lazım" şeklinde konuştu.



DAHA ÇOK PRİM YAPTIRIYORSUNUZ

Lvbel C5'in şarkıcılara gönderme yapmasına Güloğlu, "Abi olarak ahlak dersi vereceksem daha edepli vermek lazım. O çocuğu yerden yere vururken daha düzelteceğine kendinize karşı rakip gösteriyorsunuz. Sanki rakip almış gibi muhatap alıyorsunuz daha çok prim yaptırıyorsunuz. Daha eğitimci konuşmak gerekiyor" dedi. Cilt bakımıyla ilgili şarkıcı, "Bende yok ama yapmayacağım anlamına gelmez. İnsan göz önünde, sanatçıyız. Abartmadan ufak tefek yaptırabiliriz" ifadelerini kullandı. Güloğlu, siyaseti bırakmadığını belirtti.

