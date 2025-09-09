 Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu'nun İstanbul itirafı

Arka Sokaklar dizisine dahil olan başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, DoubleTree by Hilton İstanbul-Moda otelden çıkarken objektiflere yansıdı.

Datça’yı çok özlediğini dile getiren oyuncu, “İkametgâhım, evim orada. İstanbul’da yaşarken Isparta’da, Urfa’da, Eskişehir’de çalıştım. Eskiden buradan başka şehirlere gidiyordum, artık İstanbul benim için gurbet oldu. Uzun zamandır İstanbul’dan keyif almıyorum ama işimiz var, geliyoruz çalışıyoruz. Çok özledim Datça’yı, keşke orada çalışabilsem” dedi.



20 YILLIK AİLEYE DÂHİL OLDUM

Arka Sokaklar ailesine katılmaktan duyduğu mutluluğu da paylaşan Levendoğlu, “20 yıllık bir aile. Sağ olsunlar beni de dâhil ettiler. Henüz 2 bölüm çektik ama sanki uzun süredir orada çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Dedemler haber öncesi çok izlerdi, oradan diziye aşinayım” ifadelerini kullandı.



BASKETBOL BENİM DNA’MDA VAR

Oyunculuk dışında basketbola olan ilgisini de sürdüren Levendoğlu, “Çocukken basketbolcu olmak istiyordum, kısmet değilmiş aktör olduk. Geçen sene Muğla’da profesyonel ligde oynadım. Basketbol benim DNA’mda var. 6 yaşında başladım. Çok sevdiğim bir spor, fileden gelen o ‘çuf’ sesi bana büyük haz veriyor” sözleriyle basketbola olan tutkusunu anlattı.

