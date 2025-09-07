  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın en fazla ilgi gören etkinliklerinden olan Çim Konserleri, usta sanatçı Selda Bağcan’ı ağırladı.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
Bağcan, hepsi birer klasik hale gelen eserleri ve güçlü yorumu ile on binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür-sanat etkinlikleriyle kente renk katmaya devam ediyor.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
Fuar kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nin, 9. gününde müziğin usta ismi Selda Bağcan sahne aldı.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
Bağcan, yıllara meydan okuyan eserlerinden “Gesi Bağları”, “Uğurlar Olsun”, “Yaz Gazeteci Yaz” gibi şarkılarını seslendirdi.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti

İzleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutamayacakları anlar yaşadı.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
Sanatçıya yeğeni Serenad Bağcan da sahnede eşlik ederek konser repertuarına zenginlik kattı.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
Serenad Bağcan “Yiğidim Aslanım” şarkısını kendisine eşlik eden izleyicilerle birlikte seslendirdi.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
Konser serisi devam ediyor Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman, sevenleriyle buluşacak.

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlıyor.

 Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pınarhisar’da Emir Can İğrek rüzgarı
  Magazin

Pınarhisar’da Emir Can İğrek rüzgarı

James Cameron’dan İstanbul’a mesaj
  Kültür - Sanat

James Cameron’dan İstanbul’a mesaj

Manifest'e soruşturma açıldı
  Gündem

Manifest'e soruşturma açıldı

Özgür Emre Yıldırım'ın eşi Buse Cevatemre'den büyük başarı
  Magazin

Özgür Emre Yıldırım'ın eşi Buse Cevatemre'den büyük başarı

Esra Sönmezer: Uzun ve iri bir kadınım
  Magazin

Esra Sönmezer: Uzun ve iri bir kadınım

Çim Konserleri’nde Mustafa Sandal coşkusu
  Magazin

Çim Konserleri’nde Mustafa Sandal coşkusu