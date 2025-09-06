 Çim Konserleri’nde Mustafa Sandal coşkusu

  • Video Galeri Foto Galeri
Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın en çok ilgi gören etkinliklerinden Çim Konserleri, Türk pop müziğinin güçlü ismi Mustafa Sandal’ı ağırladı.

On binlerce kişi Sandal’ın şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür-sanat etkinlikleriyle kente renk katmaya devam ediyor.

Fuar kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nin, 8. gününde Mustafa Sandal sahne aldı.

Sandal, geçmişten günümüze uzanan repertuvarıyla on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçı, sahneye çıktığında yaptığı konuşmada, “İzmir, bu akşam bambaşka. İzmir’e yakışan bir kalabalık bu akşam. Sizlere zaman tüneli tadında, 90’ların en güzel ve en keyifli yıllarına götürmek istiyorum. Bizim konserimiz hiçbir konsere benzemez, gerçekten çok özel bir gece yaşayacağız. Bizim konserimiz candan, içten, yürekten, bütün samimiyetiyle bir konser” sözleriyle dinleyicilere seslendi.

Sevilen şarkılarını seslendirdi “Aya Benzer”, “İsyankar”, “Beni Ağlatma”, “Araba” ve “Aşka Yürek Gerek” gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendiren Mustafa Sandal’a, alanı dolduran kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti.

Her yaştan fuar ziyaretçisi, konser boyunca büyük coşku yaşadı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Mustafa Sandal, İzmir’in enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konser serisi devam ediyor Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman, sevenleriyle buluşacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlıyor.

