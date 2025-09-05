Cihan Talay, Organize İşler Karun Hazinesi kadrosuna katıldı

Yıldızlar kadrosuyla merakla beklenen Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisine ünlü komedyen Cihan Talay da dahil oldu. Talay, dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un sağ kolu Nektar karakterine hayat verecek.

Daha önce “Organize İşler: Sazan Sarmalı” filminde de rol alan başarılı oyuncu, yeniden kamera karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, BKM Film imzalı projede Talay’ın yanı sıra Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

