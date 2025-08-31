  • Video Galeri Foto Galeri
Cezmi Baskın; Fazilet Onat'ın taciz açıklamasına yanıt verdi!

Fazilet Onat, oyuncu Cezmi Baskın’ın kendisini "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında taciz ettiğini açıkladı.

Baskın ise doğru olmadığını söyledi.

Baskın, "Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan “iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını, ancak filmin Trabzon’da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını” öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş! Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu. Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum. Saygılarımla Cezmi Baskın" dedi.

