 Ceren Moray ile Doğu Orcan evlendi

Oyuncu Ceren Moray, uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Doğu Orcan ile evlendi.

Çift, nikah defterini paylaştı.

Çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.