  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ceren Moray ile Doğu Orcan evlendi

Ceren Moray ile Doğu Orcan evlendi

Ceren Moray ile Doğu Orcan evlendi

Oyuncu Ceren Moray, uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Doğu Orcan ile evlendi.

 Ceren Moray ile Doğu Orcan evlendi

Çift, nikah defterini paylaştı.

 Ceren Moray ile Doğu Orcan evlendi

 

Çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Ceren Moray ile Doğu Orcan evlendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti
  Magazin

Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti

Pınarhisar’da Emir Can İğrek rüzgarı
  Magazin

Pınarhisar’da Emir Can İğrek rüzgarı

James Cameron’dan İstanbul’a mesaj
  Kültür - Sanat

James Cameron’dan İstanbul’a mesaj

Manifest'e soruşturma açıldı
  Gündem

Manifest'e soruşturma açıldı

Özgür Emre Yıldırım'ın eşi Buse Cevatemre'den büyük başarı
  Magazin

Özgür Emre Yıldırım'ın eşi Buse Cevatemre'den büyük başarı

Esra Sönmezer: Uzun ve iri bir kadınım
  Magazin

Esra Sönmezer: Uzun ve iri bir kadınım