 Cemre Baysel milyonluk aracıyla görüntülendi

'Güller ve Günahlar' dizisiyle izleyiciyle buluşmak için gün sayan Cemre Baysel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Spor ve doğal tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kısa bir tur yaptı.

Baysel, daha sonra aracını valeden alarak, Nişantaşı'ndan ayrıldı.



Oyuncu, milyonluk aracıyla dikkat çekti.

