 Cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, şimdi Fulya Keskin’in özel derslerinde buluşuyor!  

Yoğun talepler üzerine özel bir anlaşmaya imza atan başarılı eğitmen, Etiler’deki seçkin bir spor kulübünden gelen teklifi kabul ederek, artık cemiyet hayatının önde gelen isimlerine grup fitness eğitmenliği yapacak.

Kendine özgü tarzı, enerjik anlatımı ve disiplinli yaklaşımıyla dikkat çeken Fulya Keskin, yılların birikimini “FullyFit” adını verdiği özgün bir sistemle birleştirdi.

Tamamen kendi tasarımı olan bu etkili antrenman modeli, kulüp üyeleri arasında kısa sürede büyük ilgi gördü.

Etiler’deki özel grup derslerinde Fulya Keskin, katılımcılara yalnızca fiziksel güç kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda yüksek motivasyon ve yaşam enerjisi de aşılıyor.

Keskin, “Spor benim için sadece bedeni değil, ruh enerjisini de yenilemek demek. FullyFit ile insanlar hem forma giriyor hem de kendini yeniden keşfediyor” diyor. Kısa sürede Etiler’in en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Fulya Keskin, profesyonel yaklaşımı ve pozitif enerjisiyle fark yaratıyor. Cemiyet hayatının ünlü isimleri ise onun derslerine katılabilmek için sıraya girmiş durumda!

