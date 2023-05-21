Cem Yılmaz oğlu Kemal ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı  

Cem Yılmaz, ünlü oyuncu Ahu Yağtu'dan olan 11 yaşındaki oğlu Kemal ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Komedyen fotoğrafı, "Selam kızlar. Oğlum çok yakışıklı gördüğünüz gibi. Allah bir yerden alıyor bir yere veriyor" notuyla paylaştı.



Ahu Yağtu ile 2012'de evlenen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'i de aynı yıl kucağına alarak baba olma sevincini yaşamıştı. Yılmaz ve Yağtu, 2013'te boşanmıştı.

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