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Cem Yılmaz oğlu Kemal ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı  

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ilee ilgili esprili bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Cem Yılmaz oğlu Kemal ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı  

Cem Yılmaz, ünlü oyuncu Ahu Yağtu'dan olan 11 yaşındaki oğlu Kemal ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Komedyen fotoğrafı, "Selam kızlar. Oğlum çok yakışıklı gördüğünüz gibi. Allah bir yerden alıyor bir yere veriyor" notuyla paylaştı.

Cem Yılmaz oğlu Kemal ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı  
Ahu Yağtu ile 2012'de evlenen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'i de aynı yıl kucağına alarak baba olma sevincini yaşamıştı. Yılmaz ve Yağtu, 2013'te boşanmıştı.

 

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