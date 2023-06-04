Cem Yılmaz gençleri kahkahaya boğdu

Kendisinin yazıp, oynayıp, yönettiği ‘Pek Yakında’ filmini gençlerle birlikte izleyen Cem Yılmaz, gösterimin ardından soruları cevapladı, filmin yaratılış ve çekim süreçlerini sinemaseverlerle paylaştı.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, birbirinden eğlenceli etkinlikleriyle gençleri Gençlik Festivali’nde buluşturdu. Festivalde sinemaseverleri sinemaya gönül veren Cem Yılmaz ile bir araya getiren YBY Woods’ta açık hava sinemasıyla ‘Pek Yakında’ filmi izlendi. Kendisinin yazıp, oynayıp, yönettiği filmi gençlerle birlikte izleyen Cem Yılmaz, gençlerle birlikte filmi değerlendirdi, sorularını yanıtladı. Şakalarıyla herkesi güldüren Cem Yılmaz, YBY Woods Gençlik Festivali’nde renkli anlar yaşattı.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.