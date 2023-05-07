Cem Yılmaz: Emekliler buluştuk

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz ile buluştu. Komedyen, ailesiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.



Yılmaz, "Emekliler buluştuk" notunuyla kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.