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Cem Yılmaz: Emekliler buluştuk

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İşte haberin detayları...

Cem Yılmaz: Emekliler buluştuk

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz ile buluştu. Komedyen, ailesiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Cem Yılmaz: Emekliler buluştuk
Yılmaz, "Emekliler buluştuk" notunuyla kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

 

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