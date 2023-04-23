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Cem Yılmaz'dan aile pozu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan aile pozu geldi. Ünlü komedyen babası ve oğluyla fotoğrflarını paylaştı. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'dan aile pozu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan bayramda aile pozu geldi. Ünlü komedyen, babası Arif Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz ile karelerini Instagram'dan paylaştı.

Cem Yılmaz'dan aile pozu
Yılmaz kareye, "Babam ve oğlum" yazarak, kırmızı kalp emojisi koydu.

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