Cem Yılmaz'dan aile pozu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan bayramda aile pozu geldi. Ünlü komedyen, babası Arif Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz ile karelerini Instagram'dan paylaştı.



Yılmaz kareye, "Babam ve oğlum" yazarak, kırmızı kalp emojisi koydu.

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