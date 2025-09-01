 Cardi B Türk tasarımcı Halil Ülgü'yü tercih etti

  • Video Galeri Foto Galeri
İkonik yıldız Cardi B, klibinde Türk modacı Halil Ülgü’yü tercih etti Dünyaca ünlü rap yıldızı Cardi B, yeni müzik klibinde Türk moda tasarımcısı Halil Ülgü imzalı özel bir couture tasarımla izleyicilerin karşısına çıktı.

Modern couture çizgisi, zarif silueti ve güçlü sahne uyumuyla öne çıkan elbise, Cardi B’nin sahne duruşuna sofistike bir dokunuş kattı. Klipte dünya markalarının tasarımlarıyla birlikte öne çıkan bu özel parça, yüksek couture ustalığı, ince işçiliği ve vizyoner yaklaşımıyla farkını ortaya koydu. Uluslararası bir yıldızın tercihi haline gelmesi ise, Halil Ülgü’nün moda dünyasındaki ayrıcalıklı konumunun güçlü bir yansıması oldu. Halil Ülgü, kırmızı halı ve sahne için hazırladığı zamansız couture parçalarıyla yalnızca Türkiye’de değil, global moda arenasında da dikkat çekiyor. Cardi B iş birliği, onun uluslararası alandaki etkileyici yolculuğuna eklenmiş güçlü bir halka olarak öne çıkıyor. Bu tasarım, Türk modasının global gücünü yansıtırken, Halil Ülgü’nün couture sanatındaki benzersiz imzasını bir kez daha vurguladı.

