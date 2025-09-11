 Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor

Başarılı oyuncu Cansu Fırıncı, kısa film setinde tanıştığı makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile hayatını birleştiriyor.

Yaklaşık bir yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan çift, 19 Eylül Cuma günü Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturacak.

