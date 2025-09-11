  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor. İşte detaylar...

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor

Başarılı oyuncu Cansu Fırıncı, kısa film setinde tanıştığı makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile hayatını birleştiriyor.

 Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor

Yaklaşık bir yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan çift, 19 Eylül Cuma günü Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturacak.

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyorCansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyorCansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor
  Magazin

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş
  Hayatın İçinden

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş

Sabancı 100 yaşında!
  Cemiyet

Sabancı 100 yaşında!

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler
  Magazin

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi
  Magazin

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi

Midilli'de barış buluşması
  Magazin

Midilli'de barış buluşması