Cansever müzik piyasasını topa tuttu: Sesi olmayanları zengin ettiniz

Arabesk müziğin güçlü sesi Cansever, günümüz müzik piyasasına ve dinleyici kitlesine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Cansever çıkışının, son dönemde rapçi Lvbel C5 üzerinden yükselen tartışmalara gönderme olduğu iddia edildi. Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan’a konuşan Cansever, “Gerçek sanatçılara değer vermiyorsunuz. Madem öyle bundan sonra biz de şarlatanlık yaparız” dedi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan Cansever, Akşam Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamalarla dikkat çekti.



Kendisini ve müziğini eleştirenlere sert sözlerle yanıt veren Cansever, özellikle günümüz müzik sektörüne ve dinleyiciye tepkisini dile getirdi.

BİZ DE ŞARLATANLIK YAPARIZ

Cansever konuşmasında şunları söyledi: “Ben arabesk okuyorum fakat dinlemesini bilmiyorsunuz. Bundan sonra zırt pırt şarkılar yaparım siz de bol bol zıplarsınız… Biz en kral şarkıları yaptık fakat siz dinlemeyi bilmiyorsunuz. Saçma insanları, sanatı olmayanları star yaptınız. Gerçek sanatçılara değer vermiyorsunuz. Madem öyle bundan sonra biz de şarlatanlık yaparız. Sesi sanatı olmayanları hem star hem de zengin ettiniz. Müzik bitmiş, dinleyici bitmiş çok yazık” Cansever’in sert açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, müzik dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Cansever’in bu sözleri Lvbel C5 için sarf ettiği konuşulmaya başlandı.

NE OLMUŞTU?

‘HavHav’ şarkısı ile müzik listelerinde ilk sırada yer alan rapçi Lvbel C5 sanat camiası tarafından eleştirilmişti. Spotify’da En İyi 50 listesinde ilk sırada yer alan şarkı için dinleyiciler CİMER'e şikayet yağdırmıştı. Şarkının gençleri olumsuz etkilediğini düşünen dinleyiciler şarkının yayından kaldırılmasını talep etmişti. Gelen eleştirilerin ardından rapçi, “Eleştirirsin, yapacak bir şey yok. İnsanlar eleştirir baba Porsche sürer. Bu işin finali böyle” demişti.

CANSEVER’İ HAKLI ÇIKARAN SKANDAL: BLOK3 DİNLEYİCİSİNİ SAATLERCE BEKLETTİ

Son dönemin rapçilerinden Blok3’ten, Cansever’in konuşmalarını haklı çıkaracak skandal bir hareket geldi. Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın, biletleri günler öncesinden satılan Uşak konserinde, sahneye çıkmadı. Hiçbir açıklama yapmadan dinleyicisini 6 saat bekleten rapçi, konser alanını dolduran vatandaşları, büyük hayal kırıklığına uğrattı. Saatler sonra organizasyon tarafından gelen açıklamadaysa, “teknik arıza” gerekçesiyle konserin iptal edildiği belirtildi. Dinleyicilerin bilet paralarının ise geri ödenmediği öğrenildi.

