  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çakal, 17 Ağustos’ta Yenikapı’da unutulmaz bir şova imza atacak!

Türkçe rap sahnesinin yıldızı Emirhan Çakal, sahne performansıyla yine ezber bozacak.

Çakal, 17 Ağustos’ta Yenikapı’da unutulmaz bir şova imza atacak!

Türkçe rap sahnesinin yıldızı Emirhan Çakal, sahne performansıyla yine ezber bozacak.

 Çakal, 17 Ağustos’ta Yenikapı’da unutulmaz bir şova imza atacak!

Geçtiğimiz gün Hatay’da düzenlenen Gençlik Festivali’nde 20 bin kişiye coşku dolu anlar yaşatan sanatçı, bu kez İstanbul'un en büyük açık hava konserlerinden birinde sevenleriyle buluşacak.

 Çakal, 17 Ağustos’ta Yenikapı’da unutulmaz bir şova imza atacak!


Yayınladığı hit şarkılarla milyonların beğenisini kazanan Çakal, 17 Ağustos’ta saat 21.00’de Yenikapı’da sahne alacak.

Çakal, 17 Ağustos’ta Yenikapı’da unutulmaz bir şova imza atacak!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serhat Kılıç'ın dizi heyecanı
  Magazin

Serhat Kılıç'ın dizi heyecanı

Bakım tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday
  Hayatın İçinden

Bakım tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday

Yazın son ışıltısı, sonbaharın ilk rüyası
  Hayatın İçinden

Yazın son ışıltısı, sonbaharın ilk rüyası

Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı
  Magazin

Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı

Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'tan annesinin duygusal paylaşım yaptı
  Gündem

Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'tan annesinin duygusal paylaşım yaptı

Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu
  Magazin

Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu