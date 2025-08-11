 Çakal, 17 Ağustos’ta Yenikapı’da unutulmaz bir şova imza atacak!

Türkçe rap sahnesinin yıldızı Emirhan Çakal, sahne performansıyla yine ezber bozacak.

Geçtiğimiz gün Hatay’da düzenlenen Gençlik Festivali’nde 20 bin kişiye coşku dolu anlar yaşatan sanatçı, bu kez İstanbul'un en büyük açık hava konserlerinden birinde sevenleriyle buluşacak.



Yayınladığı hit şarkılarla milyonların beğenisini kazanan Çakal, 17 Ağustos’ta saat 21.00’de Yenikapı’da sahne alacak.

