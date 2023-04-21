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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nden aşk pozu  

Ünlü model Çağla Şıkel ile avukat Nail Gönenli'nin ilk aşk karesi sosyal medya hesaplarında kısa sürede gündem oldu. İşte haberin detayları...

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nden aşk pozu  

Bir süredir birlikte olan Çağla Şıkel ile avukat Nail Gönenli'nden ilk aşk pozu geldi. Basın mensupları tarafından görüntülenen çiftten ilk poz geldi.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nden aşk pozu  
İkilinin arkadaşının çektiği kare sosyal medyaya düştü. Siyah-beyaz kare kısa sürede gündem oldu. (Şimdi Duyduk)

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