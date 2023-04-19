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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli evleniyor mu?

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, baş başa yemek yedi. Çıkışta evlilik sorularıyla karşı karşıya kalan çift, evlilik sinyali verdi. İşte haberin detayları...

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli evleniyor mu?

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yaklaşık üç aydır birlikte olan Çağla Şıkel ile avukat Nail Gönenli, Etiler'deki Elbet Steak House'dan çıkarken objektiflere takıldı. Baş başa yemek yiyen çiftin, neşeli hali dikkat çekti. İkili, gazetecilerin poz vermelerini istemesi üzerine, "Böyle olmuyor" diyerek, espri yaptı.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli evleniyor mu?

Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemiyorum" yanıtını verdi. Model, konuyla ilgili Gönenli'nin konuşmaması için elleriyle sevgilisinin ağzını kapattı. Muhabirlere göz kırpan avukat, "Kısmet, hayırlısı bu işler" diyerek, kafaları karıştırdı.

 

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