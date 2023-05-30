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Çağla Şıkel formunun sırrını açıkladı! Çok şaşıracaksınız

Çağla Şıkel, yıllardır koruduğu formunu çocuklarına borçlu olduğunu söyledi. Model, "İki çocuk annesi olmak zor. Onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine enerji alıyorum" dedi

Çağla Şıkel formunun sırrını açıkladı! Çok şaşıracaksınız

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Çağla Şıkel, yıllara meydan okuyan fit vücudunun sırrını açıkladı.

Çağla Şıkel formunun sırrını açıkladı! Çok şaşıracaksınız

Model, "Fit kalmak zor değil. İsterse herkes olabilir. Önemli olan ruhunuzu genç tutabilmek. Zihinsel ve duygusal olarak yaşlanıyorsak, bedenimiz de ona uyum sağlamak zorunda kalıyor. Sabaha kadar spor yapabiliriz ve süper kaslı vücudumuz olabilir" şeklinde konuştu.

Çağla Şıkel formunun sırrını açıkladı! Çok şaşıracaksınız

"Enerjimiz yaşlandıysa, bunun bir formülü yok" diyen Şıkel, "Ona spor yaptıramıyoruz. O nedenle büyük değişimler ve gelişimler gerekiyor. Kendimi bu anlamda eğitmeyi seviyorum. Oğullarım enerji kaynağım. İki erkek çocuk annesi olmak zor. Onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine enerji alıyorum" ifadelerini kullandı. Şıkel'in Emre Altuğ'dan olan Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.

 

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