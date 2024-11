C Takımı 2’nin afişi yayınlandı 2024’ün en çok izlenen komedi filmleri arasında yer alan C Takımı’nın ikincisi yine şampiyonlar ligi gibi bir kadroyla çekildi. 14 Şubat 2025’te vizyona girmesi planlanan C Takımı 2’nin afişi, kahkaha tufanının devam edeceğinin haberini veriyor.