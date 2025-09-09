Son dönemdeki değişimiyle dikkat çeken Büşra Pekin'in genç kalmasının sırrı ortaya çıktı.

Fit görünmüyle dikkat çeken oyuncu, Trend Life Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde eksi 120 derecede spor yaptı.



O anları Instagram'dan paylaşan Pekin, "-120 derece... Okey" notunu düştü.

