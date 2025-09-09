  • Video Galeri Foto Galeri
Son dönemdeki değişimiyle dikkat çeken Büşra Pekin'in genç kalmasının sırrı ortaya çıktı.

Fit görünmüyle dikkat çeken oyuncu, Trend Life Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde eksi 120 derecede spor yaptı.

O anları Instagram'dan paylaşan Pekin, "-120 derece... Okey" notunu düştü.

