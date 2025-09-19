Bursa Kebap Evi Azerbaycan Bakü’de yeni şubesini açtı!

Türkiye'nin uluslararası alanda lezzet markası haline gelen Bursa Kebap Evi (BKE), dünyadaki büyümesine Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de yeni şubesini açarak yön veriyor.



Almanya, İran, Makedonya (Üsküp), Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 13 ülkede 150’den fazla şubesi bulunan BKE, Azerbaycan yatırımlarına ağırlık veriyor. İkinci şubesinin inşaatı devam eden BKE, ilk etapta Azerbaycan’da 5 şube açmayı planlıyor.



BKE’nin yeni restoranı, Gara Garayev Caddesi üzerinde yer alan Sevinç Mall içerisinde konumlanıyor. 75 misafirini aynı anda ağırlama kapasitesine sahip olan şube, Türk mutfağının seçkin lezzetlerini konuklarına sunuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.