Son olarak Kanal D'de ekrana gelen Kraliçe dizisinde oynayan Brucu Özberk, kendini anlattı.



Ünlü oyuncu, "İnsanlar değişiyor, ihtiyaçlara göre ilişkiler şekilleniyor ama bu benimle alakalı bir durum değil. Her koşulda sakin kalmayı ve insanlara karşı politik olmayı öğrenmeliyim diye düşünüyorum. Sevgimi de büyük yaşarım, sevmediğimde de net belli ederim ve kimseye kendimi sevdirmeye çalışmam. Bu köşeli yanımı daha da törpülemeliyim" dedi.



Özberk, çarşamba akşamları Kanal D'de ekrana gelen 'Kraliçe' dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

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