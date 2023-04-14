SnobMagazin.com

Burcu Özberk bakın kendisini nasıl anlattı?

Son olarak Gökhan Alkan ile başrolünü paylaştığı Kraliçe dizisiyle ekranda olan Burcu Özberk, kendini anlattı. İşte detaylar...

Burcu Özberk bakın kendisini nasıl anlattı?

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen Kraliçe dizisinde oynayan Brucu Özberk, kendini anlattı.

Burcu Özberk bakın kendisini nasıl anlattı?
Ünlü oyuncu, "İnsanlar değişiyor, ihtiyaçlara göre ilişkiler şekilleniyor ama bu benimle alakalı bir durum değil. Her koşulda sakin kalmayı ve insanlara karşı politik olmayı öğrenmeliyim diye düşünüyorum. Sevgimi de büyük yaşarım, sevmediğimde de net belli ederim ve kimseye kendimi sevdirmeye çalışmam. Bu köşeli yanımı daha da törpülemeliyim" dedi.

Burcu Özberk bakın kendisini nasıl anlattı?
Özberk, çarşamba akşamları Kanal D'de ekrana gelen 'Kraliçe' dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu
  Magazin

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
  Magazin

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Gülşen ortaya çıktı
  Magazin

Gülşen ortaya çıktı

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!
  Magazin

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti
  Magazin

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti